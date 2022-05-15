مفاجأة في بديل ليفاندوفسكي في بايرن ميونخ

يبحث نادي بايرن ميونخ الألماني عن صفقة هجومية قوية، لتعويض رحيل النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل.

وارتبط اسم ليفاندوفسكي بإمكانية الرحيل عن صفوف بايرن ميونخ في الصيف المقبل، في ظل عدم توصله لاتفاق بشأن تجديد عقده مع ناديه حتى الآن.

وبناءً عليه، أبدى نادي برشلونة الإسباني رغبته في الحصول على خدمات ليفاندوفسكي، لتدعيم الجبهة الهجومية للفريق في الموسم الجديد 2022-2023.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، فإن إدارة بايرن ميونخ تريد الرد على نظيرتها في برشلونة، من خلال خطف أحد المهاجمين في صفوف الفريق الكتالوني.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أن بايرن ميونخ يخطط للتعاقد مع النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي، جناح برشلونة، في صفق انتقال حر بالمجان، في الصيف المقبل، لتعويض رحيل ليفاندوفسكي المحتمل.