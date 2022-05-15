لجنة عشوائيات جدة: بدء إزالة 12 حي عشوائي السبت المقبل

أعلنت لجنة عشوائيات جدة، أنه سيتم إزالة 12 حي عشوائي، بدءا من السبت المقبل.

وكانت اللجنة، أعلنت في وقت سابق، استئناف أعمال إزالة الأحياء العشوائية بالمحافظة، والتي توقفت خلال رمضان وتشمل 12 حيا.

ونشرت إمارة مكة المكرمة جدول تضمن أسماء الأحياء التي سيتم استئناف إزالتها وهي مدائن الفهد م 1و2 والجامعة والروابي والمنتزهات وقويزة والعدل والفضل وأم السلم وك 14 الشمالي، حيث بدأت الإزالة في 16 ديسمبر 2021م الماضي، وتنتهي في 27 أغسطس 2022.

وكانت لجنة الأحياء العشوائية بجدة، قد أعلنت سابقاً عن توقف أعمال الإزالة في الأحياء خلال شهر رمضان المبارك، على أن تستأنف أعمالها بعد نهايته.