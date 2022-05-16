سوق #الأسهم_السعودية تهبط دون 13 ألف نقطة

تراجعت سوق الأسهم السعودية، خلال تعاملات، اليوم الاثنين، ليهبط المؤشر دون مستوى 13 ألف نقطة، بالتزامن مع انخفاض أسعار النفط.

وتراجعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، متخلية عن مكاسبها السابقة مع جني المستثمرين للأرباح بعد ارتفاع الأسعار في الجلسة السابقة، لكن مخاوف تلوح في الأفق بشأن المعروض في الأسواق العالمية مع استعداد الاتحاد الأوروبي لفرض حظر على الواردات من روسيا.

انخفض مؤشر السوق الرئيسية "تاسي"

وانخفض مؤشر السوق الرئيسية "تاسي" بنسبة 1.36% ما يعادل 179.1نقطة، ليصل المؤشر إلى 12970 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات نحو 6.3 مليار ريال، عبر التداول على نحو 123.75 مليون سهم.

وارتفعت أسعار 39 سهماً مقابل انخفاض 163 من إجمالي أسهم 215 شركة مدرجة.

وتصدر سهم المتحدة للتأمين التراجعات بنسبة 6.47% إلى 25.95 ريال، بينما جاء سهم "صادرات" بصدارة الأسهم الأكثر ارتفاعا بنسبة 9.91%.