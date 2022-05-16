رسالة هامة من يورجن كلوب لمانشستر سيتي بسبب الدوري الإنجليزي

تحدث الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، عن مباراة فريقه المقبلة أمام ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي

ويستعد ليفربول لمواجهة ساوثهامبتون، غدًا الثلاثاء، في الجولة 37 لبطولة الدوري الغنجليزي.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي الخاص بمبارة ساوثهامبتون:" عندما يصل اللاعبون اليوم، يجب أن أتخذ الكثير من القرارات، لكننا سنشكل فريقًا لمحاولة الفوز على ساوثهامبتون، هذا هو عملنا.. 30 دقيقة إضافية في ويمبلي أمام تشيلسي أحدثت فرقًا كبيرًا، علينا أن نرى."

وأضاف:" سقوط السيتي ؟ لا أعرف متى كانت المرة الأخيرة التي خسروا فيها نقاط مرتين في الأسبوع تاريخيًا، لا أتوقع أن يفقد مانشستر سيتي نقاطًا أمام أستون فيلا ولكن في عالم مثالي، سنذهب ليوم الأحد متأخرين بفارق نقطة واحدة."

وزاد:" لقد استمتعت كثيرًا بكرة القدم لدينا، لكن المستوى الذي لعبناه ضد تشيلسي في أول 25 دقيقة كان على مستوى مختلف، كنا رائعين، لقد أصبحنا أفضل وأفضل وأفضل وأفضل.. كانت الخطوة التالية هي التحكم في المباريات."

وأردف: "فزنا في بطولتي كأس، هناك سبب واحد فقط لذلك - هو أن لدينا هذه المجموعة من اللاعبين، وأنهم جميعًا ظلوا على المسار الصحيح.. كان الجو الذي خلقته هذه المجموعة استثنائيًا تمامًا، كل شخص له دوره."