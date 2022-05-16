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#البيئة تصدر بياناً بشأن حقيقة الوظائف البيطرية لحملة الماجستير والدكتوراه في تخصصات دقيقة

16 مايو 2022 · < 1 minute

إشارة إلى ما تم تداوله في بعض حسابات ومواقع التواصل الاجتماعي عن الإعلان عن توفر وظائف بيطرية لحملة شهادة الماجستير والدكتوراه فى عدد من التخصصات الدقيقة بنظام
العقود من جمهورية مصر العربية، وأحقية السعوديين في هذه الفرصة.

 

أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن الوظائف المذكورة أعلاه لحملة شهادة الماجستير والدكتوراه في تخصصات دقيقة لسد الفجوات في مجالات الطب البيطري ومكافحة الأوبئة
وذلك تماشيا مع ما يشهده قطاع الثروة الحيوانية من تنامي سريع في المجال، وحاجتها للخبرات في مختلف التخصصات الدقيقة، التي تنعكس إيجابا على المستهلك، وتأتي في إطار
الاتفاقية الموقعة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية في تبادل الخبرات ، مشيرة إلى أن كل الوظائف المطروحة على الموقع يتم الإعلان عنها بعد موافقة الجهات
ذات العلاقة ، وفقا لمتطلبات سوق العمل داخل المملكة.

وتؤكد الوزارة أنها تعلن بشكل دوري عن الوظائف البيطرية للسعوديين كان أخرها بتاريخ 1443/3/15..، كما أنها ستعلن في القرب العاجل عن عدد من الوظائف البيطرية للسعوديين من حملة شهادة البكالوريوس على موقعها الإلكتروني.