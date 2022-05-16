تعادل مثير بين لاتسيو ويوفنتوس في الدوري الإيطالي

تعادل فريق لاتسيو، مع نظيره يوفنتوس، بنتيجة 2 / 2، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الاثنين على ملعب أليانز ستاديوم بتورينو، ضمن فعاليات الجولة 37 من الدوري الإيطالي.

سجل ثنائية اليوفي كل من دوسان فلاهوفيتش في الدقيقة 10 وألفارو موراتاؤ في الدقيقة 36، فيما سجل أليكس ساندرو هدف لاتسيو الأول بالخطأ في مرماه مع الدقيقة 51، وأحرز ميلينكوفيتش سافيتش، الهدف الثاني في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد يوفنتوس إلى 70 نقطة، في المركز الرابع، فيما يأتي لاتسيو في المركز الخامس برصيد 63 نقطة.