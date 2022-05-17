تنبيه من «النقل» لمستخدمي الطرق في عدد من مناطق المملكة

أصدرت وزارة النقل تنبيهاً لمستخدمي الطرق بمنطقة المدينة المنورة في « الحناكية- المدينة المنورة-المهد-خيبر».

وكتب حساب «أمن الطرق» على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «نود التنويه بأن المنطقة تشهد نشاطاً في الرياح السطحية وأتربة مثارة يُصاحب ذلك تدني في مدى الرؤية الأفقية، لذا نأمل أخذ الحيطة أثناء القيادة متمنين السلامة للجميع».

كما أصدرت تنبيها لمستخدمي الطرق بمنطقة القصيم في كلٍّ من «الأسياح-الثامرية -الشماسية -العمار-المذنب-بريدة-عنيزة-عيون الجواء»، ومستخدمي الطرق بمنطقة القصيم في «البدائع -البكيرية-الخبراء -الرس-الفوارة-النبهانية- رياض الخبراء -ضرية»، ومستخدمي الطرق بمنطقة حائل في كلٍّ من «الحائط -السليمي- الشملي- الشنان- الغزالة- الكهفة- بقعاء- حائل- موقق».

وأورد حساب «أمن الطرق» كذلك تنبيهاً لمستخدمي الطرق في منطقة الرياض في كلٍّ من «الدوادمي -الرين -القويعية- عفيف-الأفلاج -السليل-وادي الدواسر ».