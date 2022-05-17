مكة المكرمة الأعلى حرارة بـ47 درجة اليوم

توقّع المركز الوطني للأرصاد درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الثلاثاء، على بعض مدن المملكة.

تسجل مدينة مكة المكرمة أعلى درجة حرارة بـ47 مئوية، بينما تسجل مدينة أبها أدنى درجة حرارة بـ16 درجة مئوية.

وأشار إلى أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالآتي: مكة المكرمة 47 درجة مئوية، والمدينة المنورة وينبع 43، والعلا 42، والخرج والأحساء 40، والرياض وجدة والدمام وحفر الباطن ووادي الدواسر والدوادمي 39 مئوية.

تبوك وبريدة وجازان والمجمعة 38، وحائل وشرورة 37، وسكاك ونجران ورفحا والطائف 35، وعرعر 34، والقريات والوجه 32، والباحة 31، وطريف وأبها 30 مئوية.

درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن: أبها 16، والباحة ونجران وبيشة وطريف 18، وعرعر وسكاكا والقريات 19، وحائل والطائف وشرورة 20، ورفحا ووادي الدواسر 21، والرياض والدمام والمجمعة وحفر الباطن 22، وتبوك والدوادمي 23، والأحساء 24، وجدة والعلا 27، وجازان وينبع والقنفذة 28، والمدينة المنورة 29، ومكة المكرمة 30 مئوية.