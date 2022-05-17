“الأسهم السعودية” يغلق منخفضا عند مستوى 12689.87 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 225.02 نقطة ليقفل عند مستوى 12689.87 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 9.9 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 204 ملايين سهم تقاسمتها أكثر من 451 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 118 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 81 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات عناية, صدر, المتحدة للتأمين, الصادرات, والوطنية للتعليم الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات طباعة وتغليف, البلاد, الرياض, التعاونية, وبحر العرب فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و 4.86%.

فيما كانت أسهم شركات الإنماء, أرامكو السعودية، الراجحي, الجزيرة, ودار الأركان هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي, أرامكو السعودية, الإنماء, سابك للمغذيات الزراعية، والأهلي هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 146.60 نقطة ليقفل عند مستوى 22687.47 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 23 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 384 ألف سهم تقاسمتها 1410 صفقة.