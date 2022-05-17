أعلى راتب في العالم.. باريس سان جيرمان يُغري مبابي للتجديد

كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل العرض الأخير من باريس سان جيرمان الفرنسي، لتجديد عقد لاعبه كيليان مبابي

وبحسب شبكة “ سكاي سبورتس” فأن باريس سان جيرمان عرض راتبًا شهريًا لـ مبابي، يُقدر بـ 4 مليون جنيه إسترليني وهو ضعف الراتب الذي يحصل عليه حاليًا مع الفريق

وأشارت الشبكة إلى أن باريس سان جيرمان يحاول بشتى الطرق إقناع مبابي بالبقاء، حيث عرض عليه راتبًا سيجعله اللاعب الأكثر تقاضيًا للأجور في اللعبة

ومن المتوقع أن يحسم كيليان مبابي قراره سواء بالبقاء مع فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي أو الرحيل عنه، خلال الأيام القليلة السابقة

وينتهي عقد كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان الفرنسي بنهاية الموسم الجاري 2021-2022

وذكرت صحيفة “ فوتو ميركاتو” الفرنسية بأن مبابي سيجتمع مع إدارة باريس سان جيرمان مساء اليوم، مؤكدة بأنه لم يتخذ أي قرار بخصوص مستقبله حتى الآن