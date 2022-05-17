حسم أمره.. ميسي يختار وجهته الأخيرة قبل الاعتزال

يحوم الغموض حول مستقبل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، رفقة ناديه خلال الفترة المقبلة.

وكشفت قناة DIRECTV"" الأمريكية، وجهة ميسي المستقبلية، عندما يرحل عن صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي.

ووفقًا لما ذكرته القناة الأمريكية، فإن ليونيل ميسي يريد إنهاء مسيرته الكروية في الدوري الأمريكي.

وأفادت القناة الأمريكية، أن ميسي حدد وجهته المقبلة، وهي الانتقال إلى صفوف فريق إنتر ميامي الأمريكي في صيف 2023.

وأكدت قناة DIRECTV، أن ميسي يخطط لشراء 35% من حصة نادي إنتر ميامي الأمريكي، وفي هذه الحالة سيكون شريكًا مع الأسطورة الإنجليزية ديفيد بيكهام، مالك النادي حاليًا.