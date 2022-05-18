رئيس الاتحاد الآسيوي يعلن ترشحه لولاية جديدة

أعلن الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الاسيوي لكرة القدم، عزمه الترشح لولاية ثالثة في رئاسة الاتحاد، اعتبارا من عام 2023.

قرار الشيخ سلمان بن إبراهيم، جاء في الكلمة التي ألقاها في الاجتماع الثاني والثلاثين للجمعية العمومية بالاتحاد الاسيوي، الذي عقد اليوم الأربعاء عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وقال سلمان بن إبراهيم، في كلمته: "كما تعلمون، بدأت ولايتي الثانية كرئيس للاتحاد الآسيوي لكرة القدم في عام 2019 وتنتهي العام المقبل في عام 2023، وأود أن أبلغكم اليوم أنني سأترشح لإعادة انتخابي في عام 2023".

وتابع: "آمل أن أحصل على ثقتكم ودعمكم مرة أخرى للفترة المقبلة كرئيس للاتحاد الآسيوي لكرة القدم".