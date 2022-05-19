الأسهم السعودية تهبط 300 نقطة مستهل التعاملات

هبطت الأسهم السعودية خلال مطلع تعاملات جلسة اليوم الخميس بنحو 2.3% أو مايعادل 300 نقطة ليتداول المؤشر العام دون مستوى 12400 نقطة.

ويتأتي تراجع السوق بضغط من هبوط جميع القطاعات، مع تأثير قطاعا البنوك و الطاقة بشكل رئيسي.

وانخفض سهم أرامكو السعودية بنحو 2 في المائة ليتداول دون مستوى 40 ريالا للسهم.

في حين تراجع سهم مصرف الراجحي 2.4 في المائة، ونحو 3 في المائة للبنك الأهلي، بينما هبط بنك السعودي الفرنسي 4 في المائة.

وحول حركة بقية الأسهم، فقد ارتفعت أسهم 12 شركة فقط، بينما تراجعت أسهم 183 شركة في حين لازالت أسهم 17 شركة على استقرار.