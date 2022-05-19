ارتفاع أسعار #الذهب في #السعودية.. وعيار 21 عند 191.69 ريال

ارتفعت أسعار الذهب اليوم في السعودية خلال مستهل تعاملات الخميس 19 مايو 2022، رغم تراجع "النفيس" في الأسواق العالمية.

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في السعودية خلال مستهل تداولات الخميس ليصل إلى 219.07 ريال (58.4 دولار)، مقابل 218.43 ريال (58.28 دولار) في ختام تداولات أمس في الأسواق العالمية.

وصعد سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في السعودية ليصل إلى 164.31 ريال (43.8 دولار)، مقابل 163.83 ريال (43.68 دولار) عند إغلاق تعاملات أمس الأربعاء.

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في السعودية، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 127.79 ريال (34.07 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 109.54 ريال (29.2 دولار).

وانتعش سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في السعودية (الأكثر تداولا بالأسواق) ليسجل نحو 191.69 ريال (51.1 دولار).

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) اليوم في السعودية نحو 6813 ريالا (1816 دولارا)، وعن سعر الجنيه الذهب اليوم في السعودية (8 جرامات من عيار 21) سجل نحو 1534 ريالا (408.8 دولار).