ارتفاع غير مسبوق لأسعار المحروقات في لبنان

شهد لبنان، اليوم الخميس، أسعار غير مسبوقة للمحروقات وارتفاع كبير لسعري المازوت والغاز.

ووفق «الوكالة الوطنية للإعلام»، ارتفع اليوم سعر صفيحة البنزين 95 و98 أوكتان 17 ألف ليرة والمازوت 65 ألف ليرة والغاز 33 ألف ليرة.

وأشارت إلى أن سعر البنزين 95 أوكتان أصبح 559 ألف ليرة، والبنزين 98 أوكتان 569 ألف ليرة، والمازوت 68 ألف ليرة، والغاز 408 آلاف ليرة.

ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية وتراجع في حجم التدفقات المالية من الخارج، وارتفاع في حجم الدين العام وارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، وتراجع القدرة الشرائية بفعل ارتفاع الأسعار وانهيار سعر صرف الليرة.

ويبلغ الحد الأدنى للأجور في البلاد 675 ألف ليرة لبنانية.