مكة «الأعلى حرارة» بـ45 درجة.. وطريف الأدنى اليوم

كشف المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لدرجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الخميس، على بعض مدن المملكة.

ووفق المركز، تسجّل مدينة مكة المكرمة أعلى درجة حرارة بـ45 مئوية، فيما تسجل مدينتا القريات وطريف أدنى درجة حرارة بـ16 درجة مئوية.

وأشار المركز إلى أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالآتي:

مكة المكرمة 45 درجة مئوية، والمدينة المنورة والخرج والأحساء 43، والرياض وبريدة والمجمعة وحفر الباطن 42، والدمام والدوادمي والعلا ووادي الدواسر 41 مئوية.

رفحا وشرورة 40، وينبع 39، وتبوك وحائل وسكاكا 38، وعرعر وبيشة 37، والقنفذة 36، وجدة ونجران والطائف 35، والقريات33، وأبها والباحة والوجه 31 مئوية.

درجات الحرارة الصغرى: القريات وطريف 16 درجة مئوية، وأبها 17، ونجران 18، والباحة 19، والطائف 20، وتبوك 22، وحائل 24، وحفر الباطن والعلا 25، وجدة وبريدة وينبع 26، والرياض والدمام والأحساء 27، ومكة المكرمة والمدينة المنورة 29 مئوية.