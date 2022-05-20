المملكة تنظم حدثاً أممياً لتعزيز تنقل العمالة وحماية حقوق المهاجرين

نظم وفد المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة، بالتعاون مع وفدي الفلبين والبحرين، حدثاً أممياً لمناقشة الإصلاحات لتعزيز تنقل العمالة وحماية حقوق المهاجرين.

وشارك في الحدث الذي يأتي على هامش منتدى الأمم المتحدة الأول لمراجعة الهجرة الدولية، وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتفتيش وتطوير بيئة العمل سطام بن عامر الحربي، والقائم بالأعمال بالإنابة في وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة المستشار محمد عبدالعزيز العتيق.

وسلط المشاركون الضوء على الإصلاحات والإنجازات الحثيثة التي نفذتها مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية بالتعاون مع المنظمات الدولية، لحماية حقوق العمالة المهاجرة بشكل يعزز مشاركتهم الفاعلة في اقتصادات دول المقصد.