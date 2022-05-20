“عجلان وإخوانه” توقع اتفاقية مشروع مشترك مع “بي بريك”

وقعت مجموعة عجلان وإخوانه القابضة،اتفاقية مشروع مشترك مع شركة بي بريك، 31 مارس 2022، لتأسيس شركة جديدة في المملكة العربية السعودية تحت اسم عجلان وإخوانه بي بريك، وتم توقيع الاتفاقية بحضور المهندس علي الحازمي، الرئيس التنفيذي لشركة عجلان وإخوانه القابضة، والسيد تشانغ وون تي، الرئيس التنفيذي لشركة بي بريك.

اختارت شركة عجلان وإخوانه القابضة الدخول في شراكة مع بي بريك لأنها شركة رائدة في تقديم خدمات التكنولوجيا في كوريا الجنوبية ومتخصصة في تطبيقات التكنولوجيا المالية، وحيث أن الشركة الأم لشركة بي بريك هي سيجونج تيليكوم رابع أكبر مزود لخدمات الاتصالات في كوريا. كما حصلت بي بريك على جميع التراخيص المطلوبة من قبل الجهات الرسمية في الحكومة الكورية التي تشرف على أنشطة خدمات التقنية المالية.

ستهدف هذه الشركة السعودية الجديدة إلى دعم أسواق رأس المال في المملكة العربية السعودية عن طريق الاستفادة من أحدث قدرات التقنية المالية ضمن شركة بي بريك.

نشهد اليوم تطور في مستوى الاهتمام بين الأفراد في المجتمع السعودي في الاستثمار الدولي وفي فئات أصول جديدة. لذلك سنسعى إلى تمكين الأفراد بالاستثمار بأي أصل يرغبون به، بما في ذلك فئات الأصول التي يقتصر ملكيتها حاليا إلى الشركات الاستثمارية. حيث سيتم ذلك عن طريق تجزئة الأصول وغيرها من حلول التقنية المالية عن طريق منصة متكاملة لإدارة الثروات.