دي بروين يتوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

حصل البلجيكي كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي على جائزة أفضل لاعب هذا الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز والمقدمة من رابطة البريميرليج.

أصبح السيتي قريبا من حصد لقب الدوري هذا الموسم حيث يتصدر جدول الترتيب بفارق نقطة عن ليفربول صاحب الوصافة مع تبقي لقاء وحيد فقط عن نهاية المسابقة.

دي بروين استطاع تسجيل 15 هدفا وصناعة 7 في 29 لقاء خاضه بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم ليحصد الجائزة بعد تأثيره الهجومي المميز رفقة السيتي.

اللاعب البلجيكي حصد الجائزة بعد منافسة قوية مع الدولي المصري محمد صلاح المحترف في صفوف فريق ليفربول والذي يتصدر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 22 هدفا.

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة أستون فيلا غدا في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم فيما يواجه ليفربول نظيره وولفرهامبتون في الجولة ذاتها.