بيان من #وقاية بشأن #جدري_القرود: “اعزل نفسك فورا إذا شعرت بهذه الأعراض”

أكدت هيئة الصحة العامة "وقاية"، أن جدري القرود هو مرض فيروسي مستوطن في بعض أجزاء غرب ووسط أفريقيا، في مايو 2022 ظهرت عدداً من الحالات ليس لها تاريخ سفر للدول الأفريقية مما يرجح وجود سلسلة انتقال مجتمعي محدود للمرض.

ونشرت نصائح عامة للوقاية من مرض جدري القردة ومنها (أثناء السفر ابتعد عن الأماكن المزدحمة قدر الإمكان والتزم بلبس الكمامة وتعقيم الأيدي بشكل مستمر، ومراجعة الطبيب في حال ظهور طفح جلدي بعد الإصابة بارتفاع درجة الحرارة وخاصة في حال كنت عائدا من السفر خلال 21 يوما الماضية لبدء الأعراض).

وقالت: "اعزل نفسك في حال الإحساس بارتفاع درجة الحرارة أو ظهور الطفح الجلدي حتى موعد استشارة الطبيب".