تعرف على أسعار الذهب في السعودية اليوم

استقرت أسعار الذهب اليوم في السعودية خلال تعاملات الأحد 22 مايو 2022، بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للأسواق العالمية.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 صباح اليوم في السعودية، نحو 222.89 ريال (59.41 دولار).

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 صباح اليوم في السعودية نحو 167.17 ريال (44.56 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في السعودية، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 130.02 ريال (34.66 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في السعودية نحو 195.03 ريال (51.99 دولار).

وبلغ سعر الأوقية (الأونصة) خلال التعاملات الصباحية اليوم في السعودية نحو 6932 ريالا (1848 دولارا)، وعن سعر الجنيه الذهب اليوم في السعودية سجل نحو 1560 ريالا (415.89 دولار).