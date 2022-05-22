اليوم.. بدء تطبيق اختبار «مقياس الميول» للصف الأول الثانوي

بدأت المدارس الثانوية، اليوم الأحد، تطبيق «مقياس الميول»، لطلاب الصف الأول الثانوي، من أجل تحديد المسار الملائم لميولهم في الصفين الثاني والثالث، حسب نظام المسارات الثانوية الذي أقرته الوزارة بداية من هذا العام الجاري.

يستغرق اختبار الميول 90 دقيقة من خلال عداد وقتي يبدأ مع انطلاق الاختبار، بحيث تظهر بعد ذلك النتائج في موقع «نور».

ويظهر المسار الذي حدده الطالب، وسيكون الاختبار إلكترونياً عبر رابط مرسل في منصة مدرستي لجميع الطلاب والطالبات (من هنا).

ودعت الوزارة، المدارس الثانوية ومكاتب التعليم إلى ضرورة تهيئة الطلاب وإرسال النشرات التوضيحية الخاصة باختبار الميول لهم وضرورة تحفيزهم وحثهم على المشاركة في الاختبار لتحديد ميولهم الدراسية.

وأشارت إلى أن التسكين على المسارات التخصصية سيكون لطلاب المدرسة التي ترشحت لتلك المسارات، بحيث تكون المفاضلة فيما بينهم دون المدارس الأخرى، إلا في حال وجود شاغر فيها.

وذكرت أنه لا توجد أولوية في القبول الجامعي للمسار التخصصي دون المسار العام، وإنما يرتبط القبول في الجامعات والكليات بقدرات الطالب ونسبته الموزونة.