ميلان يتوج بالدوري الإيطالي بعد الفوز على ساسولو

تُوج فريق ميلان بطلًا للدوري الإيطالي لكرة القدم موسم 2021-2022، وذلك بفوزه على مضيفه ساسولو بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثامنة والثلاثين والختامية.

افتتح الفرنسي أولفييه جيرو التسجيل لـ ميلان في الدقيقة 17 بتسديدة أرضية من متابعة لتمريرة زميله البرازيلي رافاييل لياو.

وعاد أولفييه جيرو ليسجل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 32، أعقبه الإيفواري فرانك كيسي بالهدف الثالث في الدقيقة 36 من متابعة لتمريرة لياو.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد فريق ميلان للنقطة 86 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي، فيما تجمد رصيد ساسولو عند 50 نقطة في المركز الحادي عشر.

وتُوج ميلان بلقب الدوري الإيطالي رغم فوز ملاحقه إنتر على سامبدوريا بثلاثية نظيفة، حيث ارتفع رصيدهم للنقطة 84 في المركز الثاني بفارق نقطتين عن صاحب الصدارة.