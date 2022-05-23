اتهام وزير “التضامن والمعاقين” بالحكومة الفرنسية الجديدة بالاغتصاب

الوئام- وكالات:

نفى داميان أباد، وزير التضامن والمعاقين الفرنسي المعين حديثا، اتهامات باغتصاب امرأتين نشرها موقع ميديابارت الإلكتروني اعتمادا على مقابلتين معهما.

ونقل الموقع عن المرأتين قولهما إن "أباد" أجبرهما على إقامة علاقات جنسية معه، وقالتا إن ذلك حدث أواخر عام 2010 وأوائل عام 2011.

وقال الموقع إن إحدى المرأتين قدمت شكوى للشرطة ضد أباد عام 2017 وتم حفظها دون اتخاذ مزيد من الإجراءات.

وأكد أباد في بيان له، توجيه هذا الاتهام الذي وجه إليه في عام 2017، مضيفا: "أرفض بشدة هذه الاتهامات بالعنف الجنسي... العلاقات الجنسية التي أقمتها طوال حياتي كانت دائما بالتراضي".

وأوضح أن إعاقته، وهي مرض يسمى اعوجاج المفاصل يؤثر على أطرافه الأربعة، جعلت من المستحيل عليه جسديا ارتكاب الأفعال التي اتهم بها.

وانضم أباد إلى الحكومة التي شُكلت يوم الجمعة بعد إعادة انتخاب الرئيس إيمانويل ماكرون.