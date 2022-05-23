أخبار دوليّة

اتهام وزير “التضامن والمعاقين” بالحكومة الفرنسية الجديدة بالاغتصاب

23 مايو 2022 · < 1 minute
(Files) This file photo taken on April 29, 2020 shows Member of Parliament Damien Abad meets the press after the session of questions to the government at the National Assembly, one day after the plan to exit from the lockdown situation has been voted in Paris, on the 44th day of a lockdown aimed at curbing the spread of the COVID-19 pandemic, caused by the novel coronavirus. - The new Minister of Solidarity Damien Abad "contests in the strongest terms" the "accusations of sexual violence" against him, he said on May 22, 2022 in a statement sent to AFP, after an article by Mediapart reporting accusations of rape (Photo by Ludovic MARIN / POOL / AFP)

الوئام- وكالات:

نفى داميان أباد، وزير التضامن والمعاقين الفرنسي المعين حديثا، اتهامات باغتصاب امرأتين نشرها موقع ميديابارت الإلكتروني اعتمادا على مقابلتين معهما.

ونقل الموقع عن المرأتين قولهما إن "أباد" أجبرهما على إقامة علاقات جنسية معه، وقالتا إن ذلك حدث أواخر عام 2010 وأوائل عام 2011.

وقال الموقع إن إحدى المرأتين قدمت شكوى للشرطة ضد أباد عام 2017 وتم حفظها دون اتخاذ مزيد من الإجراءات.

وأكد أباد في بيان له، توجيه هذا الاتهام الذي وجه إليه في عام 2017، مضيفا: "أرفض بشدة هذه الاتهامات بالعنف الجنسي... العلاقات الجنسية التي أقمتها طوال حياتي كانت دائما بالتراضي".

وأوضح أن إعاقته، وهي مرض يسمى اعوجاج المفاصل يؤثر على أطرافه الأربعة، جعلت من المستحيل عليه جسديا ارتكاب الأفعال التي اتهم بها.

وانضم أباد إلى الحكومة التي شُكلت يوم الجمعة بعد إعادة انتخاب الرئيس إيمانويل ماكرون.

 

 

 

 