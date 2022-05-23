الدفاع_الروسية: دمرنا أسلحة أميركية الصنع في #أوكرانيا

أعلنت موسكو، اليوم الاثنين، أنها استهدفت أسلحة أميركية.

وأوضحت وزارة الدفاع أن قواتها دمرت وحدة أوكرانية من مدافع هاوتزر إم777 أميركية الصنع، وهو نوع من أسلحة المدفعية، بحسب ما أفادت رويترز.

كما نشرت الوزارة مقطع فيديو لعمل أطقم مدافع ذاتية الحركة "غياتسينت-إس" عيار 152 ملم في أوكرانيا، موضحة في بيان مقتضب: "أنه أثناء تنفيذ مهام قمع البطاريات، دمرت بطارية غياتسينت-إس وحدة مكونة من مدافع هاوتزر مقطورة عيار 155 ملم من طراز M-777 أميركية الصنع".

وفيما لم تحدد المناطق التي استهدفت، إلا أن العمليات القتالية تتركز منذ أسابيع شرق أوكرانيا، لاسيما في إقليم دونباس.