مصرع اثنين وإصابة 120 جراء انفجار أسطوانة غاز في أبوظبي

أعلنت شرطة أبوظبي، الإثنين، مصرع شخصين، وإصابة 120 آخرين، جراء انفجار أسطوانة غاز في مطعم بمنطقة الخالدية بالعاصمة الإماراتية.

وأكدت شرطة أبوظبي عبر حسابها على موقع "تويتر" أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الصحية اللازمة، مع وجود أضرار مادية بمحال تجارية وواجهات لعدد 6 بنايات ولازالت الفرق المختصه بالموقع تستكمل مهامها.

وذكرت الشرطة أن فرق هيئة أبوظبي للدفاع المدني سيطرت على الحريق الناجم عن الانفجار.

وأشارت إلى إخلاء 4 بنايات سكنية من جميع السكان بسلامة، نتيجة تأثر بعض واجهاتها من جراء الانفجار وجاري العمل على توفير مساكن مؤقتة إلى حين الإنتهاء من تأمين البنايات بشكل كامل.