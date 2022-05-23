«معادن» ضمن قائمة فوربس لأكبر 2000 شركة عامة في العالم

أَدْرَجَتْ "فوربس" شركةَ التعدين العربية السعودية "معادن" ضمن قائمة فوربس 2020 لأكبر 2000 شركة عامَّة في العالم، بناءً على قيمة الأصول والقيمة السوقية وصافي الأرباح والإيرادات، وضمَّت القائمةُ 40 شركةً عربيةً بينها 16 شركةً سعوديةً.

وأوضحت "معادن"، أن هذا الإنجاز يأتي نتجية الالتزام العالي بمعدلات الإنتاج وخدمة العملاء، حيث تصل منتجات "معادن" إلى أكثر من 21 دولةً حول العالم، ما أسهم بزيادة واضحة في النتائج المالية.

كما حقَّقت "معادن" أخيراً، ارتفاعاً يِقدَّرُ بـ69% في القيمة السوقية للعلامة التجارية حيث تُقدَّرُ بقيمة تزيد عن 1,8 مليار ريال، لتصبح بذلك أعلى علامة تجارية لشركة تعدين متعددة السلع في الشرق الأوسط.

وتركز خطة "معادن" الاستراتيجية على تنويع محفظتها من حيث زيادة المعادن المستخرجة، إضافة إلى الالتزام بأعلى معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.

"معادن"، هي إحدى أسرع شركات التعدين نمواً على الصعيد العالمي، وأكبر شركة تعدين متعددة المنتجات في منطقة الشرق الأوسط، وقد احتلت مركزاً مرموقاً ضمن أكبر 10 شركات تعدين عالمية وفقاً لقيمتها السوقية.