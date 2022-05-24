يوفنتوس يضع اللمسات الأخيرة على صفقة الموسم

يواصل نادي يوفنتوس الإيطالي، بحثه عن إبرام صفقة قوية، لتدعيم الجبهة الهجومية في صفوف الفريق، خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل.

ويبحث يوفنتوس عن بديل للنجم الأرجنتيني باولو ديبالا، مهاجم الفريق، والذي سيرحل عن صفوف الفريق في يونيو 2022، بعد نهاية الموسم الحالي 2021-2022.

وبناءً عليه، دخل نادي يوفنتوس في مفاوضات مع الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، مهاجم باريس سان جيرمان، للتعاقد معه في صفقة انتقال حر بالمجان.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة «لاجازيتا ديللو سبورت» الإيطالية، فإن مفاوضات يوفنتوس للتعاقد مع دي ماريا لا تسير على ما يرام، ووجود حالة من الجمود بين الطرفين خلال الفترة الماضية.

وأضافت الصحيفة الإيطالية، أن الصفقة قد تفشل، في ظل عدم توصل الطرفين لاتفاق حتى الآن بشأن الراتب الذي سيحصل عليه اللاعب في حال انتقاله إلى صفوف النادي الإيطالي في الصيف.

وأوضحت الصحيفة الإيطالية، أن إدارة يوفنتوس تريد منح دي ماريا راتب يبلغ قيمته 7.5 مليون يورو في الموسم.