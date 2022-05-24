اجتماع بين كلية الصيدلة والكلية التطبيقية بجامعة أم القرى استعدادا لتنفيذ برنامج “تجسير”

استضافت كلية الصيدلة بالعايدية بجامعة أم القرى، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً مع الكلية التطبيقية بالجامعة، استعدادا لتنفيذ برنامج "تجسير".

حضر الاجتماع من جانب الكلية التطبيقية عميد الكلية التطبيقية أ.د صالح بن عبدالله الفريح، ووكيلة الكلية للبرامج الدكتورة عزة بنت محمد بنونة، والمشرف العام على البرامج والتدريب والشهادات المهنية الدكتور أحمد راشد البشيري.

كما حضر من جانب كلية الصيدلة عميدة الكلية الدكتورة أميمة بنت الحاج عبدالله ، ووكيل الكلية الدكتور معتز يحي بدر، ووكيل الكلية للشؤون التعليمية الدكتور عدنان سعد الحربي.

وفي بداية الاجتماع رحبت عميدة كلية الصيدلة بعميد الكلية التطبيقية وأعضاء الكلية، وتطرقت سعادة الدكتورة أميمة إلى أعمال برنامج تجسير ووضع الآلية المناسبة للبرنامج.

كما تم مراجعة الخطط التنفيذية المعدة من قبل الكلية؛ إضافة إلى تهيئة البيئة التعليمية المناسبة والجاذبة للبيئة التعليمية.

من جانبه؛ شكر عميد الكلية التطبيقية، الدكتورة أميمة، وأعضاء الكلية، على حفاوة الاستقبال، وعن الدور الذي يبذل في توفير متطلبات البرنامج بما يضمن الجودة في مخرجات التعليم والتي توازي متطلبات سوق العمل.

كما شهدت الزيارة، استعراض الجانبان لاستعدادات كلية الصيدلة لتنفيذ أعمال برنامج "تجسير".

و"تجسير" هو برنامج يسمح للطالب الذي أنهى دراسة الدبلوم بمعدل محدد من كلية معترف بها من قبل وزارة التعليم العالي والتقدم لإحدى الجامعات السعودية لاستكمال الدراسة في برنامج البكالوريوس وفق شروط تضعها الجامعة.