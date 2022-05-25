إبراهيموفيتش يحسم قراره من التجديد لميلان

حسم النجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم ميلان الإيطالي، موقفه النهائي تجاه مستقبله مع الفريق خلال الفترة المقبلة

وأشارت بعض التقارير الصحفية إلى اقتراب زلاتان إبراهيموفيتش من تجديد عقده مع ميلان، لمدة عام إضافي

ووفقًا لما ذكرته شبكة «كالتشيو ميركاتو» الإيطالية، فإن إبراهيموفيتش حسم قراره النهائي بتجديد عقده مع ميلان لمدة عام إضافي، ولكن بشرط واحد

وأوضحت الشبكة الإيطالية، أن تجديد عقد إبراهيموفيتش مع ميلان، يتوقف على نتيجة العملية الجراحية التي سيخضع لها في الصيف

وأضافت الشبكة الإيطالية، أن إبراهيموفيتش يعاني من إصابة في الركبة، وسيخضع لعملية جراحية في الصيف، وفي حال نجاحها وموافقة الأطباء على استمراره في اللعب، فإنه سيجدد عقده لعام إضافي