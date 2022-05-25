صدمة قوية لفريق ليفربول قبل نهائي دوري أبطال أوروبا

تحوم الشكوك حول إمكانية مشاركة النجم الإسباني تياجو ألكانتارا، لاعب ليفربول، في المباراة النهائية من بطولة دوري أبطال أوروبا "التشامبيونزليج"

ويستعد فريق ليفربول الإنجليزي لخوض مواجهة نارية أمام نظيره ريال مدريد الإسباني، على إستاد "دو فرانس" في العاصمة الفرنسية "باريس"، يوم السبت المقبل الموافق 28 مايو الجاري، في نهائي دوري أبطال أوروبا "التشامبيونزليج"

ووفقًا لما ذكرته صحيفة «ليفربول إيكو» البريطانية، فإن موقف تياجو ألكانتارا من المشاركة في نهائي دوري أبطال أوروبا، يبدو صعبًا للغاية، نظرًا لعدم تعافيه من إصابته التي لحقت به، أثناء مشاركته أمام وولفرهامبتون

وكان ألكانتارا قد تعرّض للإصابة بعد 45 دقيقة من مشاركته في مباراة ليفربول أمام وولفرهامبتون، يوم الأحد الماضي، ليخرج من أرض الملعب، ويحل محله جيمس ميلنر