وقعوا على عقود عبودية.. لابورتا يفتح النار على لاعبي باريس سان جيرمان

شن خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة هجومًا شرسًا على نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بسبب صفقاته في الفترة الأخيرة.

وأعلن باريس سان جيرمان مؤخرًا تجديد التعاقد مع نجمه كيليان مبابي لاعب الفريق.

وأشار لابورتا في تصريحات لصحيفة "L'Esportiu de Catalunya" الإسبانية إلى أنه من الصعب عودة ميسي ونيمار للبارسا قائلا: "من الذي لا يحب نيمار؟، هو لاعب استثنائي، لكن لديه عقد مع باريس"

وأكمل: "اللاعبون الذين وقعوا مع باريس سان جيرمان، وقعوا على عقود عبودية مقابل المال"

وعن ميسي تحدث لابورتا قائلا: "لقد رحل ميسي، كنا جميعاً نود أن ينهي مشواره في برشلونة، وأياً كان السبب فلم يكن ليو قادراً على ذلك"