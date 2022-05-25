مسؤول أمريكي: حزمة عقوبات أممية على كوريا الشمالية قريبا

قال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سيصوت في "الأيام المقبلة" على مسعى تقوده الولايات المتحدة لفرض مزيد من العقوبات على كوريا الشمالية بسبب استئنافها إطلاق الصواريخ الباليستية.

وأضاف أن العقوبات ستشمل حظر التبغ وقطع صادرات النفط إلى بيونجيانج وإدراج مجموعة لازاروس للتسلل الإلكتروني على القائمة السوداء.

وأطلقت كوريا الشمالية ثلاثة صواريخ اليوم الأربعاء، منها صاروخ يعتقد أنه أكبر صاروخ باليستي عابر للقارات، في أحدث حلقة في سلسلة إطلاق الصواريخ. وجاء ذلك بعد أن أنهى الرئيس الأمريكي جو بايدن رحلته إلى آسيا.