موجة غضب من تصريحات مسؤولة بـ«حماية المستهلك» عن ارتفاع الأسعار #عاجل

أبدى عدد من المواطنين امتعاضهم عقب ظهور أسماء الراجح، مديرة إدارة الاتصال والعلاقات العامة بجمعية حماية المستهلك‬⁩، في برنامج «يا هلا» على قناة «روتانا خليجية»، بعد حديثها عن ملف ارتفاع أسعار السلع في الأسواق.

جاء ذلك بعد ظهورها في البرنامج وحديثها عن المستهلك وبأنه لا يشكو ارتفاع الأسعار بطريقة رسمية، ورغم الجدل الدائر على مواقع التواصل إلا أنه خلال الربع الأول من العام الجاري لم يُسجّل أكثر من 10 شكاوى.

وعلق عدد من المغردين بأن حساب جمعية حماية المستهلك على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أغلق الرسائل الخاصة والتعليق على التغريدات أيضاً.

وكتب الاعلامي عبدالعزيز السويد عبر حسابه في «تويتر»: «ما دام أن جمعية (حماية) المستهلك تعلن أنها غير مسؤولة عن (حماية) المستهلك، وأن وظيفتها توعيته، وحتى لا يقع مزيد من اللوم على مجلس إدارتها وإدارتها التنفيذية وموظفيها، يفترض تصحيح مسماها إلى جمعية توعية المستهلك».

وكانت الراجح قالت في المقابلة أمس إن الجمعية تواجه مشكلة تتمثل في أن المستهلك لا يشكو من ارتفاع الأسعار بطريقة رسمية، موضحة: «رصدنا ارتفاعاً بأسعار بعض السلع مقارنة بالعام الماضي ورفعنا تقريراً وتوصيات إلى وزارة التجارة».

وأوضحت: «دورنا هو رصد المشكلات التي تمس المستهلك ويجري رفع المشكلات للجمعيات ذات الاختصاص والجهات التشريعية».

ووجهت رسالة إلى المستهلكين بالبحث عن البديل الأرخص، مشيرة إلى أن الأسعار تخضع للعرض والطلب إلا السلع المحددة بموجب نظام أو قرار وزاري.

وذكرت أن «المملكة لديها حرية المنافسة بين الشركات، ولن نستطيع فرض سعر معين على التجار».

ومضت قائلة: «نواجه مشكلة أن المستهلك لا يشتكي ارتفاع الأسعار بطريقة رسمية، ورغم الجدل الدائر على مواقع التواصل إلا أنه خلال الربع الأول من العام لم نسجل أكثر من 10 شكاوى، وتصنيفنا لارتفاع أسعار 89 سلعة غذائية في شهر أبريل 2021 مقارنة مع أسعار شهر ابريل 2022 تعتبر ارتفاعات غير عادية تستحق النظر فيها».