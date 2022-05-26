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منع المقيمين غير حاملي التصاريح من دخول مكة .. اليوم

متابعات الوئام
26 مايو 2022 · < 1 minute

يدخل قرار منع المقيمين الذين لا يتوفر لديهم تصريح من الدخول إلى العاصمة المقدسة حيز التنفيذ بدأ من اليوم الخميس.

ويأتي ذلك تنفيذاً للتعليمات المنظمة للحج التي تقتضي حصول المقيمين الراغبين في الدخول إلى العاصمة المقدسة على تصريح بذلك من الجهات المختصة

 

وسيتم اعتبارا من يوم الخميس الموافـق 25/ 10/ 1443هـ،منع المقيمين ، الذين لا يتوفر لديهم تصريح دخول عند كافة مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة، وتطبيق التعليمات المنظمة لحج هذا العام 1443هـ، القاضية بإعادة المركبات والمقيمين من حيث أتوا.

ويستثنى من القرار من تتوفر لديهم إحدى الوثائق التالية:

تصريـح عـمـل بالمشاعر المقدسة خلال فترة الحج صادر من الجهة المختصة.

هوية مقيم صادرة مـن الـعـاصـمـة المقدسة.