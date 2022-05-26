منع المقيمين غير حاملي التصاريح من دخول مكة .. اليوم

يدخل قرار منع المقيمين الذين لا يتوفر لديهم تصريح من الدخول إلى العاصمة المقدسة حيز التنفيذ بدأ من اليوم الخميس.

ويأتي ذلك تنفيذاً للتعليمات المنظمة للحج التي تقتضي حصول المقيمين الراغبين في الدخول إلى العاصمة المقدسة على تصريح بذلك من الجهات المختصة

وسيتم اعتبارا من يوم الخميس الموافـق 25/ 10/ 1443هـ،منع المقيمين ، الذين لا يتوفر لديهم تصريح دخول عند كافة مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة، وتطبيق التعليمات المنظمة لحج هذا العام 1443هـ، القاضية بإعادة المركبات والمقيمين من حيث أتوا.

ويستثنى من القرار من تتوفر لديهم إحدى الوثائق التالية:

تصريـح عـمـل بالمشاعر المقدسة خلال فترة الحج صادر من الجهة المختصة.

هوية مقيم صادرة مـن الـعـاصـمـة المقدسة.