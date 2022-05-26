تراجع سعر الذهب في #السعودية.. الجرام يبدأ بـ129.76 ريال

انخفضت أسعار الذهب في السعودية، في بداية تعاملات اليوم الخميس، حيث سجل سعر الجرام من عيار 21 (الأكثر تداولًا بالمملكة) نحو (194.64) ريال، مقارنة مع (196.85) ريال بإغلاق أمس الأربعاء.

وسجل سعر الجرام عيار 24 نحو (222.44) ريال، وعيار 22 نحو (203.91) ريال، وعيار 18 نحو (166.83) ريال، وعيار 14 نحو (129.76) ريال.

فيما سجل سعر الجنيه الذهب (8 جرامات) عيار 21 نحو (1,557.10) ريال، والجنيه عيار 22 نحو (1,631.25) ريال، والجنيه عيار 24 نحو (1,779.55) ريال.

وسجل سعر السبيكة الذهب 1 جرام نحو (244.69) ريال، والسبيكة 5 جرامات نحو (1,156.71) ريال، والسبيكة 10 جرام نحو (2,286.72) ريال، والسبيكة 20 جرام نحو (4,542.30) ريال.

والسبيكة 50 جرام نحو (11,277.89) ريال، والسبيكة 100 جرام نحو (22,511.28) ريال، والسبيكة 1 كجم نحو (224,000.63) ريال.

وعلى المستوى العالمي، انخفضت أسعار الذهب، أمس، متأثرة بانتعاش الدولار، حيث انخفض سعر الذهب الفوري بنسبة (0.7%) ليسجل (1853.73) دولارا للأونصة، كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة بنسبة (0.7%) لتسجل (1852.50) دولار للأونصة..