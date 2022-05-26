حدث الأول من نوعه.. طائرة خاصة لإحياء ذكرى مارادونا

شهدت العاصمة الأرجنتينية "بوينوس آيرس"، تقديم طائرة مخصصة لإحياء ذكرى رحيل الأسطورة دييجو أرماندو مارادونا.

وكان دييجو مارادونا قد توفى إثر إصابته بقصور حاد في القلب، في شهر نوفمبر 2020، عن عمر ناهز 60 عامًا.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة «أوليه Ole» الأرجنتينية، فإنه تم تخصيص طائرة لتكون متحفًا طائرًا، من أجل تكريم الأسطورة دييجو مارادونا.

وأفادت الصحيفة، أن شركة أرجنتينية قامت بتمويل الطائرة "تانجو دي.10.إس" بسعة 12 مقعدًا، لتكون متحفًا طائرًا مخصصًا لتكريم مارادونا.

وتظهر صورة مارادونا وهو يحمل كأس العالم الذي توّج به مع منتخب بلاده عام 1986 على جسم الطائرة، كذلك وضع صورة أخرى لوجهه على ذيل الطائرة.