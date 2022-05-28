الموعد والقنوات الناقلة لمباراة ليفربول أمام ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا

ساعات قليلة تفصلنا عن الحدث الكروي الأهم الذي ينتظره الملايين في مصر والعالم، حيث تشهد محركات البحث في الأيام القليلة الماضية نتائج حول مباراة ليفربول وريال مدريد موعد نهائي دوري أبطال أوروبا وهي أكثر التساؤلات التي سجلها موقع "جوجل" كأكثر النتائج بحثا

ويستضيف استاد "دي فرانس" في العاصمة الفرنسية باريس، مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا الذي يخوضه اليوم فريق ليفربول ونظيره ريال مدريد فى تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

وتنقل قنوات "بي إن سبورت" الناقل الحصري للبطولة في الشرق الأوسط وعدد من الدول الأوروبية والآسيوية اللقاء حيث يذاع اللقاء على كل من:

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