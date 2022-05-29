الطائي يغير بوصلة الدوري ويحقق فوزه على الاتحاد

أسامه الطريفي- الوئام

حقق نادي الطائي مساء اليوم فوزه على ضيفه نادي الأتحاد وذلك في ملعب استاد مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد بحائل ، الطائي دخل بكامل قوته وبحضور جماهيري كبير اضطر من خلاله لاقفال البوابات خلال بداية المباراة.

سجل للطائي الهدف الأول والوحيد اللاعب الجزائري أمير سعيود ، وذلك في الدقيقة 51 من المباراة ، الطائي يرفع رصيده النقطي إلى 34 نقطة، محتلاً بذلك الترتيب الثامن للدوري.

وبذلك يتساوى الاتحاد المتصدر مع الهلال في عدد النقاط ويتبقى مباراتان للفريقين لمعرفة بطل الدوري خلال الجولتين المقبلتين ، جماهير الطائي اكتضت بالحضور ، ورئيس الطائي عبدالمحسن الضبعان بين قبل المباراة أن الطائي سيغير بوصلة الدوري ويعني بذلك تعثر المتصدر الاتحاد الثاني بعد مباراته الماضية مع الهلال .