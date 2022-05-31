طرح 5 فرص استثمارية في شعبة نصاب

طرحت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة ببلدية شعبة نصاب، 5 فرص استثمارية في “شعبة نصاب" تشمل إنشاء وتشغيل محطة محروقات، بمساحة 2404 متر مربع ،ومدة العقد 25 سنة،وإنشاء وتشغيل مجمع محلات تجارية،بمساحة 750 متر مربع ،ومدة العقد 15 سنة ،وإنشاء وتشغيل شقق مفروشة ومحلات تجارية،بمساحة 3132 متر مربع،ومدة العقد 15 سنة،وتشغيل "كشك"، بمساحة 100 متر مربع،ومدة العقد 10 سنوات ،وإنشاء صراف آلي ،بمساحة100 متر مربع،ومدة العقد 10 سنوات.

ودعت المستثمرين الراغبين إلى الاطلاع على تفاصيل المنافسة من خلال تطبيق الاستثمار البلدي "فرص".