دراسة بريطانية تكشف العلاقة بين الوفاة المبكرة وشرب القهوة  

الوئام- وكالات:

كشفت دراسة بريطانية جديدة، أن الأشخاص الذين يشربون القهوة -مع السكر أو بدونه- أقل عُرضة للوفاة المبكرة؛ بحسب ما نقلته صحيفة "الجارديان".

ووجدت الدراسة أن خطر الموت ينخفض بنسبة 29% بين الأشخاص الذين يشربون ما بين 2.5 و4.5 أكواب قهوة في اليوم.

كما لوحظ انخفاض في خطر الوفاة بالنسبة للقهوة المحلاة بالسكر، على الأقل بالنسبة لأولئك الذين يشربون ما بين 1.5 و3.5 أكواب في اليوم. وكان الاتجاه أقل وضوحًا بالنسبة للأشخاص الذين يستخدمون المحليات الصناعية.

وبعد الأخذ في الاعتبار عوامل تشمل العمر والجنس والعرق والمستوى التعليمي وحالة التدخين ومقدار النشاط البدني ومؤشر كتلة الجسم والنظام الغذائي، وَجَد الباحثون أنه مقارنة مع أولئك الذين لم يشربوا القهوة؛ فإن الأشخاص الذين يشربون القهوة كان لديهم خطر أقل للوفاة.