بالفيديو.. مُختص يطالب بأن تكون ساعات العمل 7 ساعات والإجازة الأسبوعية يومين

الوئام- فريق التحرير:

أقترح عضو مجلس إدارة الجمعية السعودية للموارد البشرية بدر العنزي، أن يحصل الموظف على يومين إجازة في الأسبوع وألا تزيد ساعات عمله في اليوم عن 7 ساعات .

وقال العنزي، خلال برنامج "ياهلا" المذاع على قناة "روتانا خليجية"، إنه كثير من الموظفين يسمعوني الآن ويدركون المدراء أنه يجلس يقضي 3 أو 4 ساعات قد تكون في اجتماعات ليس لها فائدة ثم يقولون الموظف يشتغل 12 ساعة.

وأضاف: أطالب وزير الموارد البشرية بسن قوانين جديدة وسريعة تتعلق بساعات العمل وتنظيم الشفتات، لافتا إلى أنه يطالب بأن تكون ساعات العمل من 6 لـ 7 ساعات تشمل وقت الراحة وأن تكون الإجازة لمدة يومين.