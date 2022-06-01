بالفيديو: محلل مالي يكشف عن الخلطة السحرية للتوفير من الراتب

الوئام- فريق التحرير:
كشف المحلل المالي الدكتور حسين العطاس عن الخلطة السحرية من أجل التوفير من الراتب.
وقال في لقاء مع برنامج" الراصد" على قناة " الإخبارية" إنه يجب البدء فوراً في التوفير من الراتب من خلال استقطاع 15% من الراتب حتى لو اقتربت من التقاعد.
وأضاف "العطاس": "على الموظفين اتخاذ خطوات الادخار من الآن، من اليوم قبل الغد ولا يقف الموظف عند كلمة راحت علي والكل يبدأ على حسب ظروفه المادية المناسبة للراتب.
واقترح البدء بادخار 5% من الراتب كبداية ، وليعتبرها الموظف أنها خصمت منه من صاحب العمل ، وعليه الاستمرار في ذلك مهما كانت الظروف.
فيديو | المحلل المالي د. حسين العطاس يتحدث عن الخلطة السحرية للتوفير من الراتب خصوصا مع سهولة الدفع في الوقت الحالي ويقول: ابدأ بـ 15٪ من الراتب حتى لو اقتربت من التقاعد#الراصد pic.twitter.com/cR9RGhES4F
— الراصد (@alraasd) May 31, 2022