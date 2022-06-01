الجوازات توضح الفئات المستهدفة من خدمة تصاريح دخول العاصمة المقدسة

تطبق مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة، المنظمة لحج هذا العام 1443هـ، التعليمات القاضية بإعادة المركبات والمقيمين الذين لا يتوفر لديهم تصريح دخول إلى العاصمة المقدسة .

استقبال طلبات إصدار تصاريح الدخول للعاصمة المقدسة إلكتروني

وتستقبل المديرية العامة للجوازات طلبات إصدار تصاريح الدخول للعاصمة المقدسة إلكترونياً للمقيمين من العمالة المنزلية، و العاملين من المقيمين بالمنشآت التي تعمل داخل العاصمة المقدسة، وحاملي تأشيرة "العمل الموسمي" والمتعاقدين مع تلك المنشآت المسجلين في نظام أجير، خلال فترة موسم حج 1443هـ.

وتأتي هذه الخدمة تسهيلاً للمستفيدين واختصاراً للوقت وتوفيرًا للجهد ، حيث تتاح من خلال منصة أبشر أفراد لتصاريح العمالة المنزلية، وعبر خدمة تصاريح دخول العاصمة المقدسة في بوابة "مقيم" الإلكترونية لجميع المنشآت بما فيها المسجلة برقم (700) عبر الرابط التالي : ‏https://makkahpermit.muqeem.sa/#/login .

الفئات المستهدفة من خدمة تصاريح دخول العاصمة المقدسة

وأوضح العميد معلا العتيبي المتحدث الإعلامي لجوازات المنطقة الشرقية أن الفئات المستهدفة من خدمة تصاريح دخول العاصمة المقدسة خلال فترة موسم الحج ، هم المقيمين من العمالة المنزلية و العاملين من المقيمين بالمنشآت التي تعمل داخل العاصمة المقدسة وحاملي تأشيرة العمل الموسمي والمتعاقدين مع تلك المنشآت المسجلين في نظام أجير خلال فترة موسم حج 1443 هـ.

خطوات إصدار تصاريح دخول العاصمة المقدسة للعمالة المنزلية

وبين العميد معلا ، أنه يتم إصدار تصاريح دخول العاصمة المقدسة للعمالة المنزلية وذلك من خلال منصة أبشر الإلكترونية وذلك عن طريق حساب صاحب العمل عبر اتباع الخطوات التالية:

بعد الدخول إلى منصة أبشر اختيار خانة خدماتي من ثم الجوازات بعد ذلك اختيار خدمة تصريح دخول العاصمة المقدسة.

أما فيما يتعلق بالعاملين من المقيمين بالمنشآت التي تعمل داخل العاصمة المقدسة ، فأوضح العميد معلا أنه يتم ذلك عن طريق الرابط الخاص بتنفيذ هذه الخدمة التابع لبوابة مقيم والذي تم الإعلان عنه سابقاً في الحسابات الرسمية للجوازات.

وأكد العتيبي أن هذه التصاريح تصدر إلكترونياً ويتم التحقق منها من قبل الجهات المختصة على مداخل العاصمة المقدسة.

العميد معلا العتيبي يوجه كلمة للمواطنين والمقيمين

ووجه العميد معلا العتيبي كلمة للمواطنين والمقيمين ، دعا فيها إلى إتباع كافة التعليمات والأنظمة خلال موسم حج 1443 هـ والمسارعة في تقديم طلبات التصاريح عبر المنصات الإلكترونية وذلك تسهيلاً عليهم واختصاراً للوقت والجهد ودون الحاجة لمراجعة مقار الجوازات.