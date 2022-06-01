تراجع #الأسهم_السعودية 100 نقطة مع انخفاض سهم ” #أرامكو” 1.6%

تراجعت الأسهم السعودية خلال تداولات جلسة اليوم الأربعاء مع هبوط أسهم البنوك والطاقة، حيث تراجع المؤشر العام 120 نقطة ليصل إلى 12804 نقاط.

ويأتي تراجع المؤشر العام مع انخفاض سهم أرامكو السعودية 1.6 في المائة، بالإضافة إلى هبوط سهم مصرف الراجحي ومعادن بنحو 1 و4.5 في المائة.

وحول حركة بقية الأسهم، فقد ارتفعت أسهم 88 شركة، بينما تراجعت أسهم 112 شركة في حين لازالت أسهم 12 شركة على استقرار .

ويتداول سهم أمانة للتأمين على مكاسب بالحد الأعلى 10 في المائة، مواصلة الارتفاع الحاد للجلسة الثالثة على التوالي.

ويواصل سهم دار الأركان المكاسب وللجلسة التاسعة على التوالي، حيث يتداول السهم على مكاسب 1.8 في المائة ليصل لأعلى مستوى منذ مايو 2018.