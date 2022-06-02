بالفيديو.. متحدث «الزكاة والجمارك»: مبادرة الإعفاء من الغرامات لا تشمل «التهرب الضريبي»

الوئام- فريق التحرير:

تحدث متحدث هيئة الزكاة حمود الحربي، عن مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية.

وقال حمود الحربي، في مداخلة هاتفية لـ" الإخبارية "، إن مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية لا تشمل الغرامات التي تم تسديدها قبل المبادرة وغرامات التهرب الضريبي والمبالغ المجدولة.

وكانت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أعلنت عن إعادة إطلاق مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية لجميع المكلفين الخاضعين لجميع الأنظمة الضريبية، ولمدة ستة أشهر، ابتداءً من أمس الأربعاء 1 يونيو 2022م وحتى 30 نوفمبر 2022م، وذلك بهدف تخفيف الآثار الاقتصادية المترتبة على المنشآت نتيجة جائحة كورونا.