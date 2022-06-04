‏‎#الحج_والعمرة: للمتقدمين إلى الحج التعديل على طلب التقديم طوال فترة التسجيل

أكدت وزارة الحج والعمرة، أن قبول طلب التسجيل لموسم حج 1443 هـ واعتماده في النظام لا يعني قبولاً نهائياً لأداء الحج، بل يُعد قبولاً مبدئياً وشرطاً للدخول في القرعة.

وأوضحت الوزارة، أن خطوات التسجيل في الحج تتمثل في الدخول للمسار الإلكتروني أو تطبيق "اعتمرنا"، واختيار خدمات الحج، ثم اختيار تسجيل أو تعديل رغبة الحج، وتسجيل بيانات المتقدم الرئيسي وإمكانية إضافة متقدمين مرافقين في نفس الطلب.

وتتضمن الخطوة التالية استعراض الباقات المتاحة وإمكانية تكوين من 1 إلى 10 باقات مفضلة، ويمكن إضافة باقة اختيارية وتحديد نطاق سعرها، وتتمثل الخطوة التالية في اختيار الخدمات الإضافية "الأضاحي" أو تخطي الخطوة، ثم استعراض تفاصيل الطلب وتأكيد التسجيل.

وأشارت إلى أن إجراءات القرعة إلكترونية يتم من خلالها اختيار المرشحين ممن تنطبق عليهم الاشتراطات بدون أولوية أو معايير وتفضيلات محددة سواء في الجنس أو الجنسية، لافتة إلى أن القرعة الإلكترونية تتم عشوائياً بعد انتهاء المُهلة المُحددة للتسجيل.

ونوهت إلى أنه سيتم إشعار المرشحين من القرعة برسائل نصية لمراجعة الطلب وسداد الفاتورة، مشددة على سداد الفاتورة خلال 48 ساعة عمل ولا تحتسب أيام العطلة والإجازات ضمن المهلة المُحددة، كما يتم إلغاء الحجز في حال عدم السداد خلال المهلة المُحددة.

من جانب آخر، أكدت الوزارة أنه بإمكان المتقدمين لأداء الحج من داخل المملكة إجراء التعديلات على طلبات التقديم طيلة الـ9 أيام المخصصة للتسجيل ، بحيث يمكنهم تسجيل أو تعديل رغبة الحج، وإدارة الحجز، واسترجاع المبالغ المدفوعة.

وأضافت أن الخدمات المشمولة بالتعديل خلال هذه الفترة تتضمن إضافة وحذف المرافقين وإضافة الباقات المختارة، وإضافة وحذف الخدمات الإضافية (الأضاحي).