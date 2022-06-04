باريس سان جيرمان يقرر إقاله بوكيتينو

يبدو أن الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، بات قريبًا من الرحيل عن منصبه في الفريق الباريسي خلال الفترة المقبلة.

وارتبط اسم بوكيتينو باحتمالية الرحيل عن منصبه كمدير فني لباريس سان جيرمان، خلال الفترة المقبلة، في ظل سعي إدارة النادي وبحثها عن التعاقد مع مدرب جديد.

ولم تقتنع إدارة باريس سان جيرمان بأداء بوكيتينو مع الفريق، خاصة بعد توديع بطولة دوري أبطال أوروبا من دور الـ16 على يد ريال مدريد الإسباني، بنتيجة 3-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ووفقًا لما ذكره الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، المتخصص في سوق انتقالات اللاعبين في أوروبا، الذي يعمل في شبكة "سكاي سبورتس" العالمية، فإن باريس سان جيرمان سيُقيل ماوريسيو بوكيتينو من منصبه خلال أيام.

وكتب رومانو عبر حسابه الشخصي على "تويتر": "يتجه باريس سان جيرمان لإقالة ماوريسيو بوكيتينو في الأيام المقبلة".