شاهد.. أول فيديو للأضرار المادية التي لحقت بمطعم الرياض

الوئام- فريق التحرير:

تداول مغردون على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مقطع فيديو يوثق الأضرار المادية التي لحقت بمطعم يقع بحي السلي نشبت فيه النيران أمس السبت بمنطقة الرياض.

وقال أحد المواطنين إن الحريق سببه انفجار 5 أسطوانات غاز ، - ولله الحمد- لم يكن به أحد.

وظهر في الفيديو، تحطم الطاولات والكراسي وتناثرت أجزائها أمام المطعم، فيما رصد أيضاً آثار الحريق على الواجهة الخارجية للمطعم.