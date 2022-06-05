السعودية : 523.8 ألف مواطن دخلوا سوق العمل نتيجة لاتفاقيات وقرارات التوطين خلال 2021 #عاجل

شفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن إجمالي الداخلين إلى سوق العمل السعودي نتيجة لاتفاقيات أو قرارات التوطين بلغ 523.8 ألف مواطن يشكلون ما نسبته 67.63 % من إجمالي الداخلين إلى سوق العمل خلال العام 2021 البالغ عددهم 774.5 ألف مواطن.

وقالت الوزارة في تقريرها السنوي لعام 2021، إن عدد الداخلين الجدد بلغ 218.7 ألف يمثلون نحو 41.74 % من الإجمالي وبلغ عدد العائدون إلى سوق العمل نحو 305.1 ألف مواطن في جميع القطاعات.

وأضافت أن داخل اتفاقيات وقررت التوطين من مهن وأنشطة الجدد بلغ 218655 الف والعائدون 305147 الف بمجموع 523802 الف .

فيما سجل خارج اتفاقيات التوطين الجدد نحو 96581 الف ، والعائدون 154107 الف بمجموع 250688 الف.

وبلغ اجمالي داخل اتفاقيات وقررت التوطين من مهن وأنشطة الجدد 315236 الف والعائدون 459254 الف ، ليصل المجموع إلى 774490 الف